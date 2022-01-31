Штамм коронавируса «Омикрон» обнаружен в 20 областях Украины, за последние три недели суточное количество случаев инфицирования выросло в семь раз, госпитализаций — вдвое.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

— Несмотря на обнадеживающую тенденцию, что количество людей, тяжело заболевших и нуждающихся в лечении в стационаре, не растет такими же темпами, что и общее количество случаев инфицирования COVID-19, вирус все еще представляет серьезную угрозу, особенно для групп риска и невакцинированных, — заметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По данным Минздрава, количество новых зарегистрированных случаев за прошлую неделю снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой: 194 тысячи против 110 тысяч.

В министерстве отмечают, что столь значительный прирост новых случаев заболеваний связан с стремительным распространением на территории Украины варианта «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2.

— Штамм «Омикрон» обнаружен уже в 20 областях страны. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве, — говорится в сообщении.

По данным Минздрава, Украина сегодня находится на 46-м месте среди 54 территорий европейского региона Всемирной организации здравоохранения по количеству случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Ранее Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней констатировал, что в Николаевской области впервые выявили штамм «Омикрон».

Напомним, в Украине началась новая вспышка коронавируса.

Ранее Министерство здравоохранения сообщило, что новый штамм коронавируса «Омикрон» по своим симптомам напоминает простуду.