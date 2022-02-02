Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что власти немедленно отменит большинство карантинных ограничений. Поскольку, по его словам, всплеск COVID-заболеваний вряд ли поставит под угрозу службы здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

— Сегодня мы наконец достигли того предела, когда мы можем отменить ряд карантинных мероприятий, с которыми мы жили до этой зимы, — сказал премьер.

Таким образом, ресторанам снова будет разрешено подавать алкоголь после 23:00, а удаленная работа больше не будет обязательной.

Кроме этого, ограничение в 10 посетителей в частных домах также будет снято.

Так, парки, игровые залы и аттракционы могут снова открыться, но с соблюдением противоэпидемических мер (таких, как регулярная уборка и дезинфекция).

Кинотеатры, театры, церкви и другие места, где используются фиксированные сидячие места для гостей, теперь могут принимать клиентов на полную вместимость, при этом требования к расстоянию сидячих мест отменены.

При этом сокращение размеров классов и социальное дистанцирование в школах отменены, в то время, как университетам рекомендуется, чтобы студенты снова вернулись к очному обучению без социального дистанцирования.

Вместе с тем, туристам при въезде в Норвегию больше не нужно будет сдавать тест на COVID по прибытии в страну.

Изменения вступают в силу с 23:00 вторника. Впрочем, премьер-министр Норвегии отметил, что ограничения могут быть возвращены в будущем.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 1 февраля, заразились коронавирусом 35 014 человек.