В Украине за минувшие сутки, 1 февраля, заразились коронавирусом 35 014 человек, умерли — 204.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Украине за сутки госпитализировали 4314 человек, летальных исходов — 204, выздоровели — 9 894. Протестировали методом ПЦР — 93 280 человек, методом ИФА — 8012, экспресс-тестами — 84 005.

Больше всего новых заражений во Львовской (2953), Одесской (2725), Харьковской (2121) областях и Киеве (2499).

За все время пандемии в Украине заболели 4 130 277 человек, выздоровели — 3 641 474, летальных случаев — 100 599.

Напомним, по состоянию на вторник, 1 февраля, в Николаевской области выявлены 802 новых подтвержденных случая коронавируса.