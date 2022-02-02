По состоянию на среду, 2 февраля, в Николаевской области обнаружены 816 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 73225 (+494);

Первомайск – 7598 (+47);

Южноукраинск – 3967 (+20);

Вознесенск – 2767 (+14);

Очаков – 2167 (+9).

На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировано 232 случая коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 155, умерлы двое.

Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 1 февраля, заразились коронавирусом 35 014 человек, умерли — 204.