По состоянию на среду, 2 февраля, в Николаевской области обнаружены 816 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировано 232 случая коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 155, умерлы двое.
Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 1 февраля, заразились коронавирусом 35 014 человек, умерли — 204.
По состоянию на среду, 2 февраля, в Николаевской области обнаружены 816 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировано 232 случая коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 155, умерлы двое.
Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 1 февраля, заразились коронавирусом 35 014 человек, умерли — 204.