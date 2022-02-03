Островное государство Тонга, где недавно не было ни одного случая коронавируса, вводит локдаун из-за первых зафиксированных случаев COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

В среду, 2 февраля, власти Тонги сообщили о выявленных трех новых случаях COVID-19, общее количество заболевших составляет уже пять человек. Среди пациентов двое работников порта, которые занимались разгрузкой коммерческих грузов, и три случая в пределах одной семьи.

Правительство объявило о введении локдауна. Вспышка болезни наступила после извержения вулкана, последствия которого существенно увеличили количество кораблей и иностранных моряков для поставки международной помощи.

Благодаря поставке вакцин из Австралии и Новой Зеландии вакцинировано уже почти 83% населения Тонги.

Население Тонги составляет около 100 тысяч человек. Страна состоит из 170 островов, 36 из них населены.

Напомним, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что власти немедленно отменит большинство карантинных ограничений. Поскольку, по его словам, всплеск COVID-заболеваний вряд ли поставит под угрозу службы здравоохранения.