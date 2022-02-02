Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» в рамках летнего сезона 2022 года возобновляет ряд международных маршрутов из Киева, по одному – из Одессы и Львова, а также запускает новые рейсы.

Об этом говорится в сообщении компании.

В частности, с июня возобновляются рейсы: из Киева в Ниццу, Брюссель, Хельсинки, Копенгаген, Стокгольм, Варшаву, Вену, Нью-Йорк, Торонто, Венецию, Дюссельдорф, Цюрих и Будапешт; из Одессы – в Вильнюс; из Львова в Тель-Авив.

Кроме возобновления оригинальной сети маршрутов, с июня 2022 года МАУ намерена начать полеты по новым направлениям из Киева в Аликанте и Осло.

Начиная с 1 июня авиакомпания готовится к рестарту регулярных рейсов в Торонто (среду и каждую субботу), со 2 июня – в Нью-Йорк (каждые понедельник, четверг, пятницу и воскресенье).

С июня текущего года МАУ увеличит количество регулярных рейсов между Киевом и Дели. Начиная с 1 июня 2022 года рейсы будут выполняться пять раз в неделю на дальнемагистральных самолетах Boeing 777-200ER (Киев-Дели – ежедневно, кроме понедельника и субботы, Дели-Киев – ежедневно, кроме вторника и воскресенья).

Напомним, что аэропорт Праги по просьбе украинского посольства отказался от практики объявлений на русском языке при посадке на рейсы в Украину.