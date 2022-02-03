Журналисты застали большее количество молдавских священников за развлечениями в банкетном зале, пока в стране увеличивается число заражений и идет новая волна пандемии. Участники вечеринки не носили масок и не соблюдали социальной дистанции, а также не были привиты.

Об этом информирует Timpul.

Представители СМИ вызвали на место полицейских, но те отказались регистрировать нарушения и не составили протокол.

— Внутри журналисты JurnalTV обнаружили, что все столы заняты священниками и их женами. Один из священников с микрофоном в руке, казалось, раздавал грамоты другим служителям. В зале было много цветов и подарков. Журналистам удалось заснять внутри лишь несколько мгновений, потому что после этого их выгнали, — говорится в материале.

Разоблаченные священники начали называть журналистов богохульниками, после чего по одному покинули заведение, пока хозяин ресторана отвлекал репортеров.

СМИ запросили комментарии насчет произошедшего у начальства священников в Молдавско-Кишиневской митрополии. Там ответили, что не в курсе инцидента, а поэтому не могут его комментировать.

— Согласно последнему решению органов здравоохранения Молдовы, доступ в заведения общественного питания разрешен только при наличии сертификата COVID-19 при условии, что в зале останется вакантной половина имеющихся мест. При этом запрещено организовывать какие-либо частные мероприятия или праздничные трапезы, — напоминают в Timpul.

Как сообщалось, в Молдове задержали повара, из-за стряпни которого отравилась глава МВД.