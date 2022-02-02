Правительство расширило действие программы «єПідтримка» на подростков в возрасте 14-18 лет.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль рассказал в ходе заседания правительства, пишет «Экономическая правда».

Так, Кабинет министров поддержал расширение программы на подростков в возрасте 14-18 лет. Они смогут, кроме стандартных категорий (книги, спорт, внутренние путешествия и т.п.) потратить тысячу гривен на образовательные курсы, школьные принадлежности и канцелярские изделия.

Также правительство планирует вскоре разрешить людям с инвалидностью I и II групп покупать лекарства — сейчас такая возможность есть только у пенсионеров.

Украинцы израсходовали уже 2,3 миллиарда в рамках программы, сообщил Денис Шмигаль.

В 2022 году бюджетом предусмотрено 3 миллиарда гривен для выплат по программе «єПідтримка». В прошлом году было предусмотрено еще 8 миллиарда гривен.

Ранее министр финансов рассказал, что денег на выплаты 500 гривен гражданам, которые сделают бустерную дозу вакцины от COVID-19, в бюджете пока не хватает.