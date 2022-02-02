Супруги из Николаева живут без отопления и газа с ноября 2020 года и пытаются узнать причину отключения у представителем «Николаевгаза».

Об этом пишет Суспільне.

Сообщается, что изначально газоснабжение в доме жителя города Петра Погорелова прекратили из-за утечки.

— После проведения ремонтных работ и устранения этой утечки кран на газопроводе был временно опломбирован, потому что потребитель не был дома. При отсутствии его дома мы не можем возобновить газоснабжение, — рассказала представитель предприятия «Николаевгаз» Элина Луцкевич.

По словам эксперта по энергетическим рынкам Андрея Зинченко, аварийная утечка газа — практически всегда стопроцентное основание для отключения.

— Мы должны понимать, что газовая служба — очень зарегламентированная служба. Если информация какая-то была, то должны быть определенные документальные подтверждения или записи, докладные записки или выезды и все прочее, — отметил Андрей Зинченко.

О том, что дом отрезают от газоснабжения, Петр Погорелов узнал от соседей.

— Я выбежал со двора сюда, здесь стояла машина «Николаевгаза». Сварщик отрезал. Когда я подошел, он уже просто заваривал заглушку, — рассказывает николаевец.

Супруга Петра Погорелова Марина Рашкова больна онкологическим заболеванием и не поднимается в кровати. Она жалуется, что в доме холодно из-за отсутствия отопления.

— Мне врачи разрешали по полчаса сидеть, а сейчас сесть невозможно, очень холодно. Раньше я могла сесть умыться, хотя бы здесь, в квартире. А сейчас все мое умывание — салфетки, потому что это просто невозможно, — поделилась Марина Рашкова.

25 января, когда срезали трубу, сотрудники предприятия «Николаевгаз» сообщили хозяину, что эту же трубу опломбировали 20 ноября 2020 года.

По словам Петра Погорелова, никаких сообщений об этом не получал ни тогда, ни сейчас, а пломбу не видел, ведь труба расположена за домом, где он не ходит.

— В 2020 году 20 ноября мне, по версии «Николаевгаза», опломбировали газ, установили пломбу. Я, честно говоря, даже не представляю, как она выглядит. С тех пор я теоретически должен быть отключен. Впрочем, почему-то я пользовался, я платил, приходили смс-ки, такую-то сумму вы должны заплатить в этот месяц. Я платил, у меня есть платежки, в конце концов, — сказал мужчина.

По словам пресс-секретаря Акционерного общества «Николаевгаз» Элины Луцкевич, отследить каждого потребителя индивидуально невозможно.

— Если потребитель отключен, независимо от того, потребляет ли он газ или нет, ему идут начисления в соответствии с кодексом ГРМ — это ежемесячно фиксированная сумма в соответствии с объемом потребленного газа в прошлом году. То есть, люди, которые даже не пользуются газом, все равно платят за раздел газа, — объяснила представительница предприятия.

Отсутствие пломбы, по словам Элины Луцкевич, обнаружили специалисты бригады при проверке ранее отключенных абонентов.

— Потребитель продолжает пользоваться газом, а пломба отсутствует, то есть, он самовольно сорвал эту пломбу. Ему было повторно прекращено газоснабжение в связи с нарушением кодекса ГРМ, — добавила пресс-секретарь «Николаевгаза».

По словам Андрея Зинченко, если пломбу действительно устанавливали, этому должны быть доказательства. Для урегулирования спора требуется двустороннее обсуждение вопроса.

— В случае установки ограничительного устройства должен был составлен акт, к этому акту есть фамилия человека, который его составил. В последние годы практически везде используются средства фотографирования, то есть, можно по меньшей мере посмотреть, есть ли вообще какие-либо основания об этом говорить. Если такие основания есть, то разбираться чуть дальше, а если таких оснований вообще не найдется, это основание уже для юридической ответственности, — пояснил эксперт.

Петр Погорелов утверждает, что в ситуации планируют разбираться и, если придется, будут обращаться в суд. Мужчина настаивает на том, что о пломбировке супруги не знали, и о том, что в доме отрежут газ, им не сообщили.

Напомним, по состоянию на 10 декабря 2021 года только 35% клиентов АО «Николаевгаз» своевременно оплатили за услугу по распределению газа. На начало декабря общая сумма долга бытовых потребителей перед АО «Николаевгаз» составила 53 миллиона гривен.