По состоянию на 10 декабря 2021 года только 35% клиентов АО «Николаевгаз» своевременно оплатили за услугу по распределению газа. На начало декабря общая сумма долга бытовых потребителей перед АО «Николаевгаз» составляет 53 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компани.

— Своевременная плата за распределение газа – это гарантия безаварийного и бесперебойного газоснабжения, — отмечают в компании.

За счет тарифных средств финансируется работа аварийно-диспетчерской службы 104, осуществляется модернизация, капитальный ремонт газопроводов, обслуживание и замена устаревшего газорегулирующего оборудования, содержание и обслуживание сетей и многое другое. Поэтому очень важно, чтобы оплата за распределение газа производилась потребителями вовремя.

— Мы благодарны всем, кто вовремя рассчитывается за услугу по распределению газа. И именно поэтому к Новогодним праздникам мы сделали акцию для наших клиентов «Новогодняя карусель подарков». Среди тех потребителей, которые полностью рассчитаются за распределение газа до конца года, будет проведен розыгрыш ценных призов», — рассказал коммерческий директор АО «Николаевгаз» Виталий Нестеренко.

АО «Николаевгаз» просит клиентов своевременно рассчитываться за предоставленные услуги – ежемесячно до 20 числа.

Напомним, жителям дома в Новой Одессе, в котором произошел взрыв 27 ноября 2021, продолжают поступать платежки за распределение природного газа. В «Николаевгазе» пояснили, что жильцы дома все еще остаются потребителями газа и клиентами предприятия. То есть, с ними не расторгли договора на распределение газа и существуют действующие открытые лицевые счета. Согласно кодексу газораспределительного механизма, есть определенный порядок начисления оплаты за распределение природного газа.