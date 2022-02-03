Австралийский миллиардер Эндрю Форрест инициировал возбуждение уголовного дела против Facebook, утверждая, что соцсеть не смогла предотвратить мошенническую рекламу, в которой использовалось его изображение.

Об этом сообщает «Укринформ» со сслыкой на западные СМИ.

Эндрю Форрест утверждает, что Facebook нарушил австралийские законы о борьбе с отмыванием денег из-за распространения аферы с криптовалютой.

Это первый случай, когда Facebook столкнулся с уголовным делом в глобальном масштабе. Кроме того, Эндрю Форрест подал гражданский иск в американском штате Калифорния, где находится штаб-квартира Facebook.

Владелец Facebook, компания Meta, не прокомментировала дело Эндрю Форреста, но заявила, что «стремится не допускать этих людей (мошенников) к нашей платформе».

Доктор Эндрю Форрест, председатель горнодобывающей компании Fortescue Metals, заявил, что Facebook проявил «преступную безрассудность», не сделав больше для прекращения рекламы, впервые появившейся в начале 2019 года. В ноябре 2019 года он написал открытое письмо боссу Фейсбука Марку Цукербергу, призывая его принять дополнительные меры.

Мошенники используют фотографию Эндрю Форреста и фото других знаменитостей для продвижения фиктивных инвестиций, обещающих богатство. Хотя Facebook запрещает такую рекламу, многие по-прежнему появляются на платформе.

Напомним, тридцатилетний Спенсер Элден, фотография которого в 4-месячном возрасте украсила обложку культового альбома Nevermind музыкальной группы Nirvana, подал в суд на музыкантов за «детскую порнографию».