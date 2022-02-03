В Николаеве в этом году планируют открыть кабинет лечения диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом.

Об этом рассказала начальница Управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Сегодня эти люди слепнут, ими не занимаются. В этом году мы запланировали купить современное оборудование КТ глаза, лазер. Это будет амбулаторное лечение таких пациентов. Можно сказать, такое однодневное амбулаторное лечение, — подчеркнула Ирина Шамрай.

Вместе с тем она отметила, что перед закупкой современного оборудования, медицинский персонал уже прошел специальное обучение.

— Мы не закупаем технику на голом месте. Мы параллельно готовим персонал, — сказала она.

Ранее сообщалось, что 123 аптеки в Николаевской области отпускают инсулин по электронным рецептам бесплатно или с доплатой в рамках программы «Доступные лекарства».