В Украине с 1 июля граждане с сахарным диабетом смогут получить бесплатный инсулин только по электронному рецепту (е-рецепт).

Об этом сообщает Национальная служба здоровья.

С 1 июля Нацслужба начнет администрировать программу реимбурсации инсулинов и станет единственным плательщиком по программе.

Сейчас в Украине более 210 тысяч человек имеют сахарный диабет I типа (инсулинозависимый/детский). Именно они нуждаются в ежедневном введении инсулина. Диабетом II типа (инсулиннезависимый) в Украине болеют около миллиона человек.

– Для пациентов с диабетом II типа есть возможность получать необходимые лекарства по программе реимбурсации — бесплатно или с незначительной доплатой. На сегодня в обновленном реестре лекарств — 48 лекарственных средств для лечения диабета II типа. Из них 23 бесплатные, остальные — с незначительной доплатой. Получить лекарства можно по электронному рецепту врача в аптеках, подписавших контракты с НСЗУ, - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в аптеках Николаева по устной договоренности с горздравом отпускают инсулин в долг.