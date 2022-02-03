Во время своего визита в Украину премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Софию Киевскую. Украинские историки рассказали ему о том, что королева Елизавета II имеет и украинские корни.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

После переговоров в Мариинском дворце Борис Джонсон в компании президента Украины Владимира Зеленского и министра культуры Александра Ткаченко посетил Софию Киевскую. Их сопровождала экскурсовод Анна Городецкая. Она рассказала, что иностранный гость ее приятно удивил, он интересовался историей и многое спрашивал о культовом сооружении.

— Все было очень классно: легко и живо. Одним из первых вопросов было — на каком языке здесь велось богослужение: это был греческий язык, или латынь, — говорит экскурсовод Софии Киевской Анна Городецкая.

Анна Городецкая также показала ему граффити на саркофаге Ярослава Мудрого. Оно единственное в Софии на английском языке. Анна Городецкая рассказывает, что Джонсон также интересовался личностью князя Ярослава Мудрого и расспрашивал о династических связях.

Ученые нашли связь современных европейских монархий — от французской королевы Анны, дочери Ярослава Мудрого, до британской королевы — Елизаветы II.

Кандидат исторических наук Елена Ясинецкая рассказала, что британская королева является прапраправнучкой Ярослава Мудрого.

— В каком-то там 33-м поколении можно проследить эту прямую связь. Это, конечно, не значит, что Елизавета ІІ — украинка. Но это значит, что среди всех этих династий и родословных европейских наша ниточка и наша генеалогия очень тесно связана, — говорит ученая.

Экскурсовод Анна Городецкая говорит, что данные исторических исследований о происхождении британской королевы Бориса Джонсона особо не удивили.

Напомним, сегодня, 3 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.