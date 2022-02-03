Днепропетровская область с 3 февраля переходит в «оранжевую» зону карантина в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в регионе.

Соответствующее решение приняла местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, пишет «Слово и дело».

В соответствии с протоколом заседания, с 3 по 9 февраля 2022 года ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение. Отмечается, что ученики младших классов продолжают обучение в обычном режиме. Однако учебное заведение закроют, если на самоизоляции после контакта с пациентом с COVID-19 находятся более 50% учащихся и персонала.

Детские сады работают в обычном режиме.

Напомним, что в «красную» зон карантина вскоре могут перевести еще шесть областей Украины.