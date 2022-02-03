Деснянский райсуд Киева приговорил к году тюрьмы комментатора в Facebook, который писал угрозы смертью дейсвующей судье.

Об этом пишет Lb.ua.

По данным Деснянской окружной прокуратуры Киева, осенью прошлого года судья одного из райсудов Киева приговорила к штрафу местного жителя. Иск подавал Киевский городской центр занятости. Ответчик решением остался недоволен и написал в комментариях у судьи угрозы ее убить.

По этому факту открыли уголовное производство, у автора сообщения с угрозами провели обыски, нашли компьютер, с которого он отправлял комментарии. После этого дело передали в суд.

На процессе 51-летний мужчина признал свою вину и заявил о раскаянии, его приговорили к году заключения с 12 месяцами испытательного срока по освобождению.

Ранее сообщалось, во Львове из кабинета судьи украли 120 тысяч долларов.