Количество долгов украинцев за 2021 год выросло почти на треть (30%) по сравнению с 2020 годом.

Об этом информирует платформа по работе с открытыми данными Opendatabot.

Быстрее всего в Едином реестре должников растут долги физлиц по кредитам, перед компаниями и организациями — + 47% (+567 тысяч долгов); задолженность по оплате коммунальных услуг — + 41% (+140 тысяч долгов), общий долг на начало 2022 составляет 72,7 миллиардов гривен; долги по делам об административных правонарушениях — +35% (+285 тысяч долгов).

Наибольшие категории по количественному показателю: задолженность перед банками, компаниями и организациями — 1 761 749 долгов (27% от общего числа задолженностей), взыскание средств в пользу государства — 1 629 505 долгов (25%), а также штрафы за нарушение ПДД — 1 327 440 долгов (20%).

Известно, что попадание в реестр может наложить на должника ряд ограничений. Речь идет о запрете на выезд из страны, блокировании денег на счетах в банках и запрете открывать новые счета, запрете на продажу и покупку авто и недвижимости, а также взыскании задолженности со всех официальных доходов.

Напомним, к декабрю 2021 года жители Николаевской области были должны за коммунальные услуги больше миллиарда гривен.