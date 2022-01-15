К декабрю 2021 года жители Николаевской области были должны за коммунальные услуги больше миллиарда гривен.
Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области.
Общая сумма задолженности составила 1 миллиард 41 миллион 200 тысяч гривен. В структуре долга:
Отмечается, что в ноябре жители Николаевской области заключили 380 договоров реструктуризации задолженности на общую сумму 2 миллиона гривен. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 1 миллион 248 тысяч 800 гривен.
Напомним, жильцы многоквартирных двухэтажных домов в центре Николаева просят городские власти разобраться в начислении больших сумм за отопление. За декабрь им насчитали по 6-8 тысяч гривен.
В декабре, когда николаевцам начали приходить платежки за отопление, люди пожаловались, что в домах без счетчиков суммы за тепло неподъемные и потребовали пересчета.
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К декабрю 2021 года жители Николаевской области были должны за коммунальные услуги больше миллиарда гривен.
Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области.
Общая сумма задолженности составила 1 миллиард 41 миллион 200 тысяч гривен. В структуре долга:
Отмечается, что в ноябре жители Николаевской области заключили 380 договоров реструктуризации задолженности на общую сумму 2 миллиона гривен. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 1 миллион 248 тысяч 800 гривен.
Напомним, жильцы многоквартирных двухэтажных домов в центре Николаева просят городские власти разобраться в начислении больших сумм за отопление. За декабрь им насчитали по 6-8 тысяч гривен.
В декабре, когда николаевцам начали приходить платежки за отопление, люди пожаловались, что в домах без счетчиков суммы за тепло неподъемные и потребовали пересчета.