К декабрю 2021 года жители Николаевской области были должны за коммунальные услуги больше миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области.

Общая сумма задолженности составила 1 миллиард 41 миллион 200 тысяч гривен. В структуре долга:

за поставку и распределение природного газа — 458,6 миллиона гривен;

за поставку тепловой энергии и горячей воды — 256,3 миллиона гривен;

за водоснабжение и водоотвод — 140,5 миллиона гривен;

за управление многоквартирным домом — 110,3 миллиона гривен;

за поставку и распределение электроэнергии — 47,8 миллиона гривен;

за вывоз мусора — 27,7 миллиона гривен.

Отмечается, что в ноябре жители Николаевской области заключили 380 договоров реструктуризации задолженности на общую сумму 2 миллиона гривен. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 1 миллион 248 тысяч 800 гривен.

Напомним, жильцы многоквартирных двухэтажных домов в центре Николаева просят городские власти разобраться в начислении больших сумм за отопление. За декабрь им насчитали по 6-8 тысяч гривен.