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В четверг, 3 февраля, жители села Лиманы неподалеку от Николаева перекрыли въезд грузовиков в населенный пункт. На въезде в село дежурят четыре человека.
Об этом корреспондентам «Супiльного» рассказала староста сел Лиманы и Лупарево Галициновской громады Наталья Панаший.
По словам чиновницы, очереди из грузовиков вблизи села образуются уже примерно год, однако ситуация обострилась в ночь на 3 февраля.
— В Лиманы они раньше не заезжали, как-то выстраивались за Галициновкой и уезжали. Утром мне позвонила жительница села и рассказала, что фуры уже перед Лиманами. Я надела сигнальный жилет и поехала за село. И действительно, фуры уже были вблизи села, — рассказала Наталья Панаший.
Ситуация связана со снижением цен на зерно, отмечает она. По ее словам, фуры приезжают нагруженные зерном, а сдавать его водители отказываются, поэтому оставляют автомобили на обочине. В ночь на 3 февраля возле села образовалась очередь, а некоторые фуры начали заезжать на территорию населенного пункта.
— От Николаева до Лиман десять километров они стоят. В село их нельзя пускать, они все переулки разбивают. Водители не виноваты в этой ситуации, им нужно развернуться и стать в очередь. А для этого они должны заехать в село и найти любой переулок, раздавить там асфальт и развернуться назад, — рассказала староста.
По ее словам, водители относятся к перекрытию въезда в село с пониманием.
В комментарии коррсепонденту НикВести спикер патрульной полиции в Николаевской области Виталий Душко рассказал, что в управление обращения по поводу перекрытия не поступали, а за данный участок отвечают подразделения ГУ Нацполиции.
Он также сообщил, что патрульные готовят обращение в областную государственную администрацию с рекомендацией изменить схему регулирования дорожного движения на этом участке, например, поставить знаки, которые запретя большегрузам останавливаться вблизи жилых домов в Лиманах.
Представительница Нацполиции в Николаевской области Татьяна Петрова рассказала корреспондентам «Супiльного», что ситуацию возле села контролируют участковые офицеры.
Напомним, летом 2020 года жители поселка Березанка в Николаевской области перекрыли трассу для проезда большегрузов, которые разбивали недавно отремонтированную дорогу.
В четверг, 3 февраля, жители села Лиманы неподалеку от Николаева перекрыли въезд грузовиков в населенный пункт. На въезде в село дежурят четыре человека.
Об этом корреспондентам «Супiльного» рассказала староста сел Лиманы и Лупарево Галициновской громады Наталья Панаший.
По словам чиновницы, очереди из грузовиков вблизи села образуются уже примерно год, однако ситуация обострилась в ночь на 3 февраля.
— В Лиманы они раньше не заезжали, как-то выстраивались за Галициновкой и уезжали. Утром мне позвонила жительница села и рассказала, что фуры уже перед Лиманами. Я надела сигнальный жилет и поехала за село. И действительно, фуры уже были вблизи села, — рассказала Наталья Панаший.
Ситуация связана со снижением цен на зерно, отмечает она. По ее словам, фуры приезжают нагруженные зерном, а сдавать его водители отказываются, поэтому оставляют автомобили на обочине. В ночь на 3 февраля возле села образовалась очередь, а некоторые фуры начали заезжать на территорию населенного пункта.
— От Николаева до Лиман десять километров они стоят. В село их нельзя пускать, они все переулки разбивают. Водители не виноваты в этой ситуации, им нужно развернуться и стать в очередь. А для этого они должны заехать в село и найти любой переулок, раздавить там асфальт и развернуться назад, — рассказала староста.
По ее словам, водители относятся к перекрытию въезда в село с пониманием.
В комментарии коррсепонденту НикВести спикер патрульной полиции в Николаевской области Виталий Душко рассказал, что в управление обращения по поводу перекрытия не поступали, а за данный участок отвечают подразделения ГУ Нацполиции.
Он также сообщил, что патрульные готовят обращение в областную государственную администрацию с рекомендацией изменить схему регулирования дорожного движения на этом участке, например, поставить знаки, которые запретя большегрузам останавливаться вблизи жилых домов в Лиманах.
Представительница Нацполиции в Николаевской области Татьяна Петрова рассказала корреспондентам «Супiльного», что ситуацию возле села контролируют участковые офицеры.
Напомним, летом 2020 года жители поселка Березанка в Николаевской области перекрыли трассу для проезда большегрузов, которые разбивали недавно отремонтированную дорогу.