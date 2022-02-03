Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» намерена начать новые регулярные рейсы в столицу и крупнейший город Норвегии – Осло.

Об этом пишет «Центр транспортных стратегий» со ссылкой на информацию авиаперевозчика.

Авиасообщение по указанному северному маршруту планируется запустить уже с 1 июня 2022 года. Рейсы будут выполняться трижды в неделю – каждую среду, пятницу и воскресенье.

Вылет из аэропорта «Борисполь» планируется в 08:25 с прибытием в Осло в 10:15. Обратный рейс из Осло – в 16:00, а прибытие в Борисполь в 17:50.

— Благодаря удобному расписанию пассажиры из Норвегии смогут воспользоваться стыковкой в аэропорту «Борисполь», а затем продолжить свое путешествие международными рейсами в Стамбул, Тель-Авив, Тбилиси, Каир, Кишинев, Баку, Ереван, Тенерифе, Рим, Афины, Ларнаку, Сплит и Будапешт, – говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что удобная стыковка также позволяет продолжить путешествие по Украине – в ее наиболее известные региональные города: Одессу, Харьков, Днепр, Херсон или же сразу посетить столицу – Киев.

Напомним, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» в рамках летнего сезона 2022 года возобновляет ряд международных маршрутов из Киева, по одному – из Одессы и Львова, а также запускает новые рейсы.