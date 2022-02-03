По состоянию на четверг, 3 февраля, в больницах находятся 26 853 пациента с коронавирусом, из них 17 890 получают кислородную терапию.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, пишет «Слово и дело».

— Сегодня имеем очередное рекордное количество зарегистрированных новых случаев коронавируса за сутки - 39 620. В учреждениях здравоохранения в настоящее время находятся 26 853 пациента, из них 17 890 (66%) получают кислородную терапию. Также вчера в Украине впервые с начала пандемии сделано больше 100 тысяч исследований в сутки методом полимеразно-цепной реакции. Это один из показателей готовности медицинской системы к реагированию. Учитывая эти данные, еще раз обращаюсь к вам с просьбой не пренебрегать противоэпидемическими правилами и защитить свое здоровье, сделав прививку против коронавирусной болезни, – сказал Виктор Ляшко.

Министр также отметил, что особенно важна вакцинация для представителей групп риска, поскольку она значительно увеличивает шансы этих людей предотвратить смертельные последствия болезни. Основные группы риска, по его словам, это пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

— Но не устану повторять, что на чрезвычайные события, такие как эпидемии, необходимо реагировать только командно, не перекладывать всю ответственность только на медиков. Вакцинируйтесь; избегайте контакта с лицами, имеющими проявления гриппозной инфекции; носите маску; ограничьте посещение мест большого скопления людей; часто проветривайте помещение; часто мойте руки с мылом; не касайтесь глаз, носа, рта немытыми руками; не посещайте рабочее место, если у вас есть симптомы болезни; работодатели – разрешите дистанционный режим работы всем, кому это возможно разрешить на период осложнения эпидситуации, – добавил министр.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 2 февраля, заразились коронавирусом 39 тысяч 620 человек — это максимум за все время пандемии.