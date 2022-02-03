Ученые из Кембриджского университета проанализировали более 400 000 наблюдений за 406 видами растений в базе данных гражданской науки с записями с 1753 по 2019 год и обнаружили «тревожный сдвиг».

В среднем сегодня цветы в Великобритании распускаются почти на месяц раньше, чем до 1986 года, пишет «Вокруг света. Украина».

Очевидно, что не все растения цветут одновременно. Травы и деревья зацветают первыми, где-то в середине апреля. В то время как кусты распускаются примерно на месяц дольше. Однако вся временная шкала была сдвинута вперед по мере изменения климата. Среди изученных обычных растений, которые цветут раньше, можно выделить сирень обыкновенную, дуб черешчатый, конский каштан, нарциссы.

Англия — не единственная страна, которой приходится беспокоиться о сезоне цветения. Более ранние весенние температуры отмечаются во всем мире, как в северном, так и в южном полушарии. Например, в прошлом году в Японии сакура зацвела раньше, чем за 1200 лет наблюдений.

Глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, прогрессирует беспрецедентными темпами и влияет на само функционирование экосистем Земли. Раннее весеннее потепление, по-видимому, меняет количество выпадающих дождей и тающего снега, и оба эти фактора важны, когда речь идет о бутонах.

Напомним, межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН прогнозирует значительное изменение климата. Высока вероятность того, что уже к 2100 году температура поднимется на 2,7 градуса Цельсия.