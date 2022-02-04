Польша выдвинула лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева на соискание Нобелевской премии мира в 2022 году.

Об этом турецкому бюро QIRIM.News заявил польский правозащитник Петр Хлебович.

Как уточняется, номинирование Мустафы Джемилева инициировала вице-спикер нижней палаты польского парламента (Сейма) Малгожата Гошевская.

Среди номинантов на Нобелевскую премию мира 2022 года — британский естествоиспытатель Дэвид Аттенборо, Всемирная организация здравоохранения, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе и Папа Римский Франциск.

Лидер крымскотатарского народа был номинирован на Нобелевскую премию мира трижды — в 2009-м, 2011-м и 2015 годах.

Напомним, весной национальному лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву оккупанты продлили запрет на въезд в Россию и оккупированный ею Крым до 2034 года.