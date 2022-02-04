Компания SpaceX произвела очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 с партией мини-спутников Starlink. Трансляция велась на странице компании.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Ракета стартовала с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди, штат Флорида. Она вывела на орбиту 49 спутников.

В рамках проекта Starlink этот запуск стал 37-м, начиная с мая 2019 года.

Ранее компания SpaceX запустила с четвертой попытки ракету-носитель Falcon 9 с итальянским радиолокационным спутником COSMO-Skymed, который будет следить за ситуацией в регионе Средиземного моря.