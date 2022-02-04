В пятницу, 4 февраля, из-за ремонтных работ некоторые улицы Николаева останутся без отопления.

Об этом сообщили в «Николаевоблтеплоэнерго».

Сотрудники АО «Николаевоблэнерго» проводят ремонтные работы на электросетях, поэтому из-за отсутствия света временно с 10:00 часов приостановлена работа котельных ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»

Адрес котельных, которые временно не будут работать:

улица Генерала Карпенко, 1, 8, 20, 51;

улица Курортная, 7а;

улица Спортивная, 29;

улица Леваневцев 8, 10;

улица Белая, 71;

улица Абрикосовая, 5;

улица Дачна, 7;

проспект Центральный, 24-б.

Ранее сообщалось, что в Николаеве жильцы дома на Даля, 1 хотят отключиться от сети централизованного теплоснабжения и перейти на индивидуальное отопление, поскольку в здании отсутствуют счетчики на тепло.