В пятницу, 4 февраля, из-за ремонтных работ некоторые улицы Николаева останутся без отопления.
Об этом сообщили в «Николаевоблтеплоэнерго».
Сотрудники АО «Николаевоблэнерго» проводят ремонтные работы на электросетях, поэтому из-за отсутствия света временно с 10:00 часов приостановлена работа котельных ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»
Адрес котельных, которые временно не будут работать:
Ранее сообщалось, что в Николаеве жильцы дома на Даля, 1 хотят отключиться от сети централизованного теплоснабжения и перейти на индивидуальное отопление, поскольку в здании отсутствуют счетчики на тепло.
В пятницу, 4 февраля, из-за ремонтных работ некоторые улицы Николаева останутся без отопления.
Об этом сообщили в «Николаевоблтеплоэнерго».
Сотрудники АО «Николаевоблэнерго» проводят ремонтные работы на электросетях, поэтому из-за отсутствия света временно с 10:00 часов приостановлена работа котельных ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»
Адрес котельных, которые временно не будут работать:
Ранее сообщалось, что в Николаеве жильцы дома на Даля, 1 хотят отключиться от сети централизованного теплоснабжения и перейти на индивидуальное отопление, поскольку в здании отсутствуют счетчики на тепло.