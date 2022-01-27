В Николаеве жильцы дома на Даля, 1 хотят отключиться от сети централизованного теплоснабжения и перейти на индивидуальное отопление, поскольку в здании отсутствуют счетчики на тепло.

В среду, 26 января, местные жители провели встречу с представителями властей и теплоснабжающей компании, сообщается в сюжете «Суспільного».

Теплоснабжение дома предоставляет Николаевская теплоэлектроцентраль. По словам заместителя генерального директора по сбыту и энергонаблюдению предприятия Валерия Гальченко, расчет за потребленное тепло в домах без тепловых счетчиков производится в соответствии с величиной тепловой нагрузки. В доме проживает 80 абонентов.

— По состоянию на 26 января Николаевская ТЭЦ заключила договор с лицензионной проектной организацией, осуществляющей нам перерасчет фактической тепловой нагрузки дома, — рассказал Валерий Гальченко.

На собрании присутствовал заместитель городского головы Дмитрий Лазарев. Говорит, что переход на индивидуальное отопление возможен только в межотопительный период. Для этого нужно узнать, будет ли выгодно жителям такое отопление.

— Когда мы поймем финансовую составляющую, то есть, сколько будет стоить городу и жильцам дома эти мероприятия, мы сможем понять, чем сможет помочь город. В зависимости от той суммы, которая нужна на дом, мы будем понимать ― это будет компенсация затрат, которую вы сами понесете, или это будет обратная помощь, — сказал Дмитрий Лазарев.

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Александр Репин говорит, что весь дом может перейти на автономное отопление при условии, если все жильцы дают на это согласие или если 50% жителей уже имеют индивидуальное отопление.

— Нужно это социальное напряжение, которое возникло в городе с платежками, решать. Если будет понимание от ТЭЦ, проблем не будет, но вы получите разрешительный документ на отключение, точка. Далее вы решаете вопрос об отоплении своего дома самостоятельно, ― сказал Александр Репин.

Житель дома Евгений Бристецкий поинтересовался, кто будет готовить проект и техническую документацию.

— Все это только на словах, общими фразами и никакого финансово-математического просчета нет. Надо сначала смотреть техническую документацию, а затем принимать решение о переходе на индивидуальное отопление, ― сказал Евгений Бристецкий.

Ранее мэр Александр Сенкевич подтвердил, что ТЭЦ выставляет большие суммы домам, где нет счетчиков тепла. Мэр добавил, что таких домов в Николаеве около сотни. Однако та часть, которая пользуется услугами «Николаевоблтеплоэнерго», получает такие же платежки, как и в домах со счетчиками. Это связано с тем, что город на правах собственника теплоснабжающего предприятия приравнял расчеты в домах с счетчиками и без.

Напомним, что жильцы многоквартирных двухэтажных домов в центре Николаева попросили городские власти разобраться в начислении больших сумм за отопление. В Николаевской ТЭЦ заверили, что будет сделан перерасчет за отопление в домах без приборов учета тепла. Снижение стоимости составит 30-40%.