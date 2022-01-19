Николаевская ТЭЦ сделает перерасчет счетов за отопление, выставленных владельцам квартир в домах без приборов учета тепла, после того, как получит согласования от государства.

Об этом во время прямого эфира в соцсетях 18 января сообщил городской голова Александр Сенкевич, пишут НикВести.

Он подтвердил, что ТЭЦ выставляет большие суммы домам, где нет счетчиков тепла. Мэр добавил, что таких домов в Николаеве около сотни. Однако та часть, которая пользуется услугами «Николаевоблтеплоэнерго», получает такие же платежки, как и в домах со счетчиками. Это связано с тем, что город на правах собственника теплоснабжающего предприятия приравнял расчеты в домах с счетчиками и без.

— Да, на самом деле. Мы изучили этот вопрос, и некоторым людям приходят большие платежки за отопление за прошлый месяц. Во-первых, этот вопрос относится к людям, которые пользуются услугами ТЭЦ. ТЭЦ находится в собственности НАК «Нафтогаз». У нас есть дома, в которых есть счетчики тепла, и есть около сотни домов, где их нет, потому что нет технической возможности. Нет подвала, нет возможности установить счетчик так, чтобы его не украли. И на сегодняшний день выходит так, что мы в тех домах, которые отапливаются «Николаевоблтеплоэнерго» применили понижающий коэффициент. Потому что мы являемся собственниками этого предприятия и решили, что есть дома с такой же площадью и надо выровнять по цене с теми домами, где стоят эти счетчики. ТЭЦ этого не сделала, — сказал голова Александр Сенкевич.

Мэр добавил, что ТЭЦ вовремя не получила согласований от собственника и сейчас занимается этим вопросом. По его словам, он уже поднимался на уровне Кабмина, а после окончания процедуры, николаевцам сделают перерасчет.

— Она не получила согласований. В понедельник на аппаратном совещании мы встречались с новым руководителем, думаю, они сделают все возможное, чтобы получить эти согласования и сделают пересчет, — сказал он.

Ранее жильцы многоквартирных двухэтажных домов в центре Николаева попросили городские власти разобраться в начислении больших сумм за отопление.

В декабре николаевцам начали приходить платежки за отопление. Люди пожаловались, что в домах без счетчиков суммы за тепло неподъемные и требуют пересчета.