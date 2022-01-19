В Николаевской ТЭЦ заверили, что будет сделан пересчет за отопление в домах без приборов учета тепла. Снижение стоимости составит 30-40%.

Об этом рассказал генеральный директор ЧАО «Николаевская ТЭЦ» Виталий Питько на заседании рабочей группы по индивидуальному отоплению в среду, 19 января.

Он отметил, что перерасчет будет за весь отопительный период, а не за конкретный месяц.

— В ноябре вышло постановление, и мы наняли лицензированную организацию, которая нам сделала перерасчет тепловой нагрузки на каждый дом. Они эту работу закончили в ту пятницу, поэтому мы сейчас пересчитываем на каждый дом по этой новой тепловой нагрузке. Примерно, за ноябрь-декабрь показатели, которые пришли, будут на 30-40% меньше — это согласно новой тепловой нагрузке. Поэтому в следующих платежках вот эти деньги будут учтены и их уровняем, — рассказал он.

Ранее мэр Александр Сенкевич подтвердил, что ТЭЦ выставляет большие суммы домам, где нет счетчиков тепла. Мэр добавил, что таких домов в Николаеве около сотни. Однако та часть, которая пользуется услугами «Николаевоблтеплоэнерго», получает такие же платежки, как и в домах со счетчиками. Это связано с тем, что город на правах собственника теплоснабжающего предприятия приравнял расчеты в домах с счетчиками и без.

Напомним, что жильцы многоквартирных двухэтажных домов в центре Николаева попросили городские власти разобраться в начислении больших сумм за отопление.

В декабре николаевцам начали приходить платежки за отопление. Люди пожаловались, что в домах без счетчиков суммы за тепло неподъемные и требуют пересчета.