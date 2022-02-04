В бюджете Николаева нет денег на консервацию либо продолжение раскопок на территории историко-археологического комплекса «Дикий сад».

Об этом начальник управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров рассказал в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Прозвучало, что и в прошлом году не выделяли деньги на продолжение раскопок.

— Уже в прошлом году не копали, уже не было средств на продолжение раскопок. В какой-то момент это должно было стать законсервированным и музеефицированным. «Дикий сад» и городской музей были в связке. Выкапываем все, что там есть, потом консервируем, превращаем это в музейные экспонаты, делаем навесы, специальные жидкости, какие-то муляжи и начинаем туда водить экскурсантов. Я не говорю, что зарабатывать деньги — никогда и нигде такие моменты прибыльными не будут, — сказал Юрий Любаров.

Отдельно он указал, что если объект и дальше будет оставаться в нынешнем виде, то он начнет разрушаться.

— Да, должно что-то происходить. К сожалению, и на этот год у нас нет денег на консервацию или продолжение раскопок. Это вопрос перспектив и приоритетов, ведь в это же время у нас есть Дворцы культуры, музыкальные школы. Общей каши на всех, если мы все разложим по маленьким тарелочкам… или если из большой шкуры мы сошьем семь маленьких шапок, то может не хватить на восьмую, — отметил Юрий Любаров.

Управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета в 2019 году потратило 574 тысячи гривен на раскопки городища «Дикий Сад» в центре Николаева.

Как сообщалось, в Николаеве собираются капитально отремонтировать сквер у городища «Дикий Сад» и благоустроить территории по улице Набережной от сквера до Ингульского моста.

Отметим, что восстановить «Храм Весты», один из первых маяков на Юге Украины, который был построен во время, когда Черноморским флотом руководил адмирал Алексей Грейг в начале 19 века, планируют еще с 2018 года.

На территории памятки археологии местного значения открыли историко-археологический комплекс «Дикий сад», и по этому случаю устроили праздничную программу «Герои земель киммерийских».

Напомним, экс-глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко в ходе презентации античной амфоры, которую обнаружила археологическая экспедиция на затонувшем древнегреческом судне в акватории Кинбурнской косы, высказалмнение о том, что данная находка свидетельствует о богатой истории нашего края, вспомнив о пребывании вымышленного персонажа Конана на территории Николаевской области.