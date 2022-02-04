По состоянию на пятницу, 4 февраля, в Николаевской области обнаружен 921 новый подтвержденный случай коронавируса.

Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 74124 (+440);

Первомайск – 7803 (+109);

Южноукраинск – 4090 (+67);

Вознесенск – 2795 (+14);

Очаков – 2172 (+5).

На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировано 286 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровело больных коронавирусом в сутки — 146, умерло в сутки — 4.

Ранее сообщалось, что работники Николаевского городского совета массово заболели коронавирусом.