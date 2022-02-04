По состоянию на пятницу, 4 февраля, в Николаевской области обнаружен 921 новый подтвержденный случай коронавируса.
Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировано 286 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровело больных коронавирусом в сутки — 146, умерло в сутки — 4.
Ранее сообщалось, что работники Николаевского городского совета массово заболели коронавирусом.
По состоянию на пятницу, 4 февраля, в Николаевской области обнаружен 921 новый подтвержденный случай коронавируса.
Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировано 286 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровело больных коронавирусом в сутки — 146, умерло в сутки — 4.
Ранее сообщалось, что работники Николаевского городского совета массово заболели коронавирусом.