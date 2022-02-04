Работники Николаевского городского совета массово заболели коронавирусом.

Об этом рассказал мэр Александр Сенкевич в ходе прямого эфира в соцсетях.

Он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в городе постепенно ухудшается и Николаев движется в «красную» зону.

— Омикрон очень широко распространяется. Могу сказать, что я вижу большое количество выявленных (случаев, — прим.), но не такое большое количество людей, которые попали в больницу. Это меня радует, это значит, что течение болезни проходит не так тяжело, — сказал городской голова.

На вопрос, болеют ли COVID-19 в мэрии, Александр Сенкевич ответил утвердительно.

— Мне сегодня говорили о том, что у нас из 200 с чем-то человек, которые работают в мэрии, 50 человек заболело, с подтвержденным коронавирусом, — добавил мэр.

Напомним, по состоянию на четверг, 3 февраля, в Николаевской области выявлено 823 новых подтвержденных случая COVID-19.