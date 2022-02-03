По состоянию на четверг, 3 февраля, в Николаевской области выявлено 823 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 73684 (+459);

Первомайск – 7694 (+96);

Южноукраинск – 4023 (+56);

Вознесенск – 2781 (+14);

Очаков – 2167.

На других территориях области за прошедшие сутки зарегистрировано 198 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровело больных коронавирусом в сутки – 231, у мерло в сутки – 6.

Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 2 февраля, заразились коронавирусом 39 тысяч 620 человек — это максимум за все время пандемии.