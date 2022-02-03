По состоянию на четверг, 3 февраля, в Николаевской области выявлено 823 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях области за прошедшие сутки зарегистрировано 198 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровело больных коронавирусом в сутки – 231, у мерло в сутки – 6.
Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 2 февраля, заразились коронавирусом 39 тысяч 620 человек — это максимум за все время пандемии.
По состоянию на четверг, 3 февраля, в Николаевской области выявлено 823 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях области за прошедшие сутки зарегистрировано 198 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровело больных коронавирусом в сутки – 231, у мерло в сутки – 6.
Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 2 февраля, заразились коронавирусом 39 тысяч 620 человек — это максимум за все время пандемии.