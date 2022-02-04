Экс-глава Воскресенского поселкового совета Александр Шаповалов, которому депутаты выразили недоверие, добился положительного решения суда о восстановлении в должности.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В июле 2021 года на сессии депутаты Воскресенской ОТГ выразили ему недоверие. Депутаты заявили, что Александр Шаповалов среди прочего нарушает земельный кодекс и не не реагирует на обращения граждан,

В свою очередь Александр Шаповалов обратился в суд и отменил решение сессии.

— Мы отменили незаконное решение о прекращении полномочий головы Воскресенского поселкового совета от 15.07.2021 года. Я хочу поблагодарить, что все это время вы было со мной. Я прекрасно понимаю, что произошло. Впереди много работы. Сейчас будем ждать официального решения суда и нас ждет еще много работы, — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Воскресенской территориальной громаде будут отключать уличное освещение, чтобы сэкономить деньги за электроэнергию.