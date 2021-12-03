В Воскресенской территориальной громаде будут отключать уличное освещение, чтобы сэкономить деньги за электроэнергию.

Такое объявление опубликовано на Facebook-странице тергромады.

В поселковом совете отмечают, что с 3 декабря 2021 года уличное освещение в громаде будет работать в режиме экономии с периодическим отключением.

– В связи с очередным (пятим за 2021 год) подорожанием тарифа на электроэнергию, запланированный расходов поселкового бюджета на освещение не хватает, – идет речь в объявлении.

В свою очередь экс-руководитель Воскресенского поселкового совета Александр Шаповалов отметил, что громаде не хватает денег, потому что нынешнему руководству повысили зарплату. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

– А теперь «руководители» Татьяна Билозир давайте вспомним противоправное решение, которое именно вами принято и депутатским корпусом от 25.05.2021 года №3 «Об отмене решения поселкового совета №7 «Об условиях оплаты труда Воскресенского поселкового головы на 2021 год», которое принималось без поселкового головы во время официального планового отпуска, мотивируя, что председатель совета не проживет на 8 восемь тысяч гривен, – отметил Александр Шаповалов.

Кроме того, он отметил, что есть много статей расходов бюджета Воскресенского поселкового совета, которые можно перераспределить.

– А теперь начните с себя «руководители» я считаю, что получив заработную плату в 8 восемь тысяч гривен, а не 40 сорок – секретарю, 25 руководителю аппарата, 20 – руководителям ККП, 25 – начальнику отдела образования и так далее… - Мы – налогоплательщики будем с включенным уличным освещением по громаде, – заявил он.

Ранее сообщалось, что в случае веерных отключений электроэнергии в Николаеве могут возникнуть проблемы с теплоснабжением. Другими словами, крупные котельные, обеспечивающие теплом крупные жилые массивы, не смогут работать.