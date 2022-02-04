Первомайская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора подрядной компании. Он подозревается в завладении свыше 200 тысяч гривен бюджетных средств и служебном подлоге при ремонте дороги.

Об этом сообщили в Первомайской окружной прокуратуре.

По данным следствия, подрядчик, согласно заключенному договору, выполнял капитальный ремонт улицы в поселке Врадиевка. Директор предприятия внес в акты о выполненных работах недостоверные сведения, завысив объем работ и их стоимость.

На основании поддельных документов предприятию из бюджета громады безосновательно перечислено больше 200 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что Одесская компания «Югдострой» за 18 миллионов 439 тысяч 552 гривны отремонтирует участки дорог на трех улицах Николаева.