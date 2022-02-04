Офицер Богдан Федосенко рассказал о случае во время учений на Широком лане, когда спас жизнь своему подчиненному.

В госпитале с Богданом беседовали журналисты Фактов.

Стоит напомнить, что речь идет о случае, который произошел в январе 2022 года. На учебном полигоне Николаевской области 25-летний военнослужащий закрыл собой сослуживца от взрыва гранаты, чем спас ему жизнь.

У Богдан Федосенко травмирована рука, осколки посекли нос и брови. К счастью, глаз не пострадал. На память о случившевся на полигоне он оставил себе осколок гранаты, который извлекли врачи — миллиметров пять смертоносного металла.

Богдан Федосенко рассказ подробно о случившемся. Он отмечает, что героем себя не считает и в такой ситуации так должен поступать каждый боец.

— Это были учения по боевому согласованию, мы отрабатывали метания учебных, а затем боевых гранат. Я был назначен руководителем занятий. Учебные гранаты бросали в первые два дня. Боевые — на третий. Поначалу все шло по плану. Ребята один за другим метали гранаты через бруствер. Когда очередь дошла до сержанта Шубина, видно было, что он волновался. Хотя до того с учебными гранатами справился безупречно. Я его еще раз проинструктировал и дал команду: «К бою!» Он бросил гранату, но очень медленно, не перебросил бруствер, и она скатилась недалеко от нас. Все решали секунды, Роман явно растерялся. Времени на раздумья не было вообще. Я оттолкнул его, схватив за бронежилет, и закрыл собой. Успел пригнуться в окопе, но разлетевшимися от взрыва осколками все же был ранен в руку и лицо. Это был настоящий экстрим. Я просто закрыл парня — и будь что будет, — рассказал Богдан Федосенко.

Молниеносно сориентировалась военная медицинская служба. Врач оказал первую помощь раненому офицеру (сержант не пострадал), и его быстро доставили в больницу в Николаев.

Это случилось в последний день учений. Еще были стрельбы из автомата, но прошли они уже без старшего лейтенанта Богдана Федосенко. На следующий день побратимы уехали на место службы, а Богдан остался на лечение.

Богдан Федосенко рассказал, что всегда мечтал стать военным. В 2019 году он окончил Одесскую военную академию. Учился на факультете материально-технического обеспечения. После академии был откомандирован в воинскую часть, дислоцированную в городе Староконстантинов Хмельницкой области. В прошлом году командование направило в зону Операции Объединенных Сил, где несколько месяцев выполнял боевые задания. После выписки из госпиталя (а это уже будет совсем скоро) снова продолжу службу.

— Да. Хотя мой отец не был военным, мечта служить в армии появилась у меня с ранних лет. Считал, что это дело для настоящих мужчин. А для службы, конечно, нужны лучшие мужские качества — мужество, смелость, дисциплина, выдержка... В школе очень нравились занятия физкультурой, играл в футбол на позиции правого полузащитника. Но предметов, которые не любил, практически не было, — отметил он.

Напомним, что в 2016 году на Широколановском полигоне в Николаевской области, во время стрельб разорвался 120-милиметровый миномет, что привело к гибели военнослужащего. Двое бойцов получили тяжелые ранения, еще шестеро – легкие.

В апреле 2018 года на военном полигоне Широкий Лан из-за разрыва колена искрогасителя один военный получил ранения.