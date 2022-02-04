В Нидерландах ученые обнаружили новый штамм ВИЧ — VB. Он повреждает иммунную систему в два раза быстрее, чем другие варианты вируса.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на западные СМИ.

Согласно исследованию Оксфордского университета, новым штаммом заразились по меньшей мере 109 человек.

Этот штамм повреждает иммунную систему и ослабляет способность человека бороться с повседневными инфекциями и болезнями быстрее, чем предыдущие версии вируса. Он имеет вирусную нагрузку от 3,5 до 5,5 раз выше, чем текущий штамм. Это означает, объясняют ученые, что инфицированные люди с большей вероятностью передают вирус другим.

Кроме этого они сообщают, что быстрое ухудшение здоровья после заражения VB означает, что раннее выявление и лечение являются «критическими».

В то же время независимые эксперты говорят, что найденный вариант штамма ВИЧ не столь опасен. Анализ показал, что VB возник в 1980-х годах и его распространение уменьшается с 2010 года.