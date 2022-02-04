Гвардейцы 19 Николаевского полка Национальной гвардии Украины почтили память людей, которые погибли 9 дней назад на территории завода «Южмаш».

Об этом сообщают в отделе по работе с личным составом воинской части 3039.

Как известно, трагедия унесла жизни четырех военнослужащих Национальной гвардии Украины и гражданской женщины.

Богослужение провел военный священник протоиерей Владимир Сеньковский, мероприятие прошло в военной часовне Николая Чудотворца.

— Сегодня мы молимся о упокоении душ погибших, которые, к сожалению, потеряли жизнь. Это день скорби. Мир и покой их душам, — отметил отец Владимир.

В совместной молитве гвардейцы почтили невинных жертв и зажгли символическую свечу памяти.

Ранее сообщалось, что полк Нацгвардии «Азов» приглашает николаевцев на службу.