Подразделение специального назначения «Азов» приглашает в свои ряды.
Как отметили в подразделении, каждый новобранец, который решит начать военную карьеру получает:
Вакансии в полку АЗОВ:
«Присоединяйтесь к Азову и постройте карьеру с условиями, достойными квалифицированного военнослужащего. Мы строим современную украинскую армию, и именно ты можешь стать ее частью. Хочешь перемен? Начни с себя», — отметили в полку.
Детали: 096-114-88-33 , 063-136-33-21.
Напомним, украинские бойцы сменили автоматы Калашникова на винтовки UAR-15 отечественного производства, а от СВД отказались в пользу UAR-10.
Подразделение специального назначения «Азов» приглашает в свои ряды.
Как отметили в подразделении, каждый новобранец, который решит начать военную карьеру получает:
Вакансии в полку АЗОВ:
«Присоединяйтесь к Азову и постройте карьеру с условиями, достойными квалифицированного военнослужащего. Мы строим современную украинскую армию, и именно ты можешь стать ее частью. Хочешь перемен? Начни с себя», — отметили в полку.
Детали: 096-114-88-33 , 063-136-33-21.
Напомним, украинские бойцы сменили автоматы Калашникова на винтовки UAR-15 отечественного производства, а от СВД отказались в пользу UAR-10.