Подразделение специального назначения «Азов» приглашает в свои ряды.

Как отметили в подразделении, каждый новобранец, который решит начать военную карьеру получает:

Обучение стандартам НАТО под руководством высококвалифицированных инструкторов,

имеющих опыт боевых действий.

Достойные условия проживания с трехразовым питанием. Также на гарнизонах находятся тренажерные залы, спортивные площадки, бассейн, прачечные, милитари хаб, бильярдные, столы для настольного тенниса и другое. Современный модульный полевой городок оборудован всем необходимым для комфортного обучения и проживания.

Полное укомплектование всем необходимым: одежда, профессиональная амуниция и т.д.

Высокое денежное довольствие в размере от 18 тысяч гривен и другое.

Возможность повышения квалификации и карьерного роста.

Вакансии в полку АЗОВ:

Пехотинец

Парамедик

Связист

Механик-водитель

Водитель

Инженер-сапер

Артиллерист

Танкист

Специалист по тыловому обеспечению и логистике

Специалист по ремонту техники и вооружения

«Присоединяйтесь к Азову и постройте карьеру с условиями, достойными квалифицированного военнослужащего. Мы строим современную украинскую армию, и именно ты можешь стать ее частью. Хочешь перемен? Начни с себя», — отметили в полку.

Детали: 096-114-88-33 , 063-136-33-21.

Напомним, украинские бойцы сменили автоматы Калашникова на винтовки UAR-15 отечественного производства, а от СВД отказались в пользу UAR-10.