Украинские бойцы сменили автоматы Калашникова на винтовки UAR-15 отечественного производства, а от СВД отказались в пользу UAR-10.

О модернизации сообщают в Нацгвардии.

Ответственный за логистику в ведомстве полковник Сергей Гриценко отметил, что калибр боеприпасов на автоматическом оружии останется прежним.

— Отряды специального назначения вместо автоматов Калашникова советского производства используют современные винтовки UAR-15 калибра 5,56. Снайперы вместо устаревших СВД используют снайперские винтовки UAR-10 украинского производства, — отметил начальник департамента.

Он также добавил, что Украина избавилась от советских гранатометов и получила современные американские образцы.

— По бронированной технике — на вооружении уже находится БТР-3 и БТР-4 украинского производства. Мы переоснащаемся соответствии со стандартами НАТО, — уточнил Сергей Гриценко.

Напомним, военная часть №3039 Национальной гвардии Украины, что дислоцируются в Николаеве, собирается обновить свой автопарк, закупив несколько машин на 900 тысяч гривен, который им выделил городской совет.