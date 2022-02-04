Самоизоляция человека с подтвержденным коронавирусом должна длиться не меньше 10 дней.

Об этом сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга 4 февраля.

Если с 10-го дня после появления симптомов в течение трех дней симптомы отсутствуют, то самоизоляцию можно завершать.

— Вместе с тем, если пациент не имеет симптомов болезни, а результат тестирования оказался положительным, то самоизоляцию следует завершать с соблюдением той же нормы: если с 10 дня в течение трех дней отсутствуют симптомы, – сказал Игорь Кузин.

Если человек решил раньше сделать ПЦР-тест и его результат оказался отрицательным, то самоизоляцию тоже можно завершать.

— Но стоит помнить, что такое тестирование нельзя проходить раньше, чем через 10 дней со дня проведения первого теста, – добавил Игорь Кузин.

Он также подчеркнул, что по истечении срока самоизоляции дополнительно делать тест на COVID-19 не нужно, но при условии, что все сроки самоизоляции были соблюдены.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 3 февраля, заразились коронавирусом 43 тысячи 778 человек.