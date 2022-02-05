Социальная сеть Twitter тестирует новую функцию, которая позволит пользователям публиковать на платформе более длинные сообщения. Теперь можно оставлять сообщение до 280 символов.

Об этом сообщает Business-Standard со ссылкой на Engadget, пишет hromadske.

Издание указывает, что Джейн Манчун Вонг, известная поиском экспериментальных функций в приложениях, обнаружила существование вкладки «Статьи Twitter».

Долгое время социальная сеть позволяла публиковать только небольшие текстовые сообщения. Спустя многие годы существования Twitter увеличил лимит символов со 140 до 280, чтобы «дать пользователям больше свободы для того, что они хотят сказать». Но и этого не всегда достаточно.

Название новой функции указывает на то, что пользователям разрешат публиковать более длинные сообщения. Но точный функционал «Статьи Twitter» пока не известен.

Также пока не понятно, будет ли будущая функция доступна всем, либо же будет эксклюзивной для подписчиков Twitter Blue.

Пресс-секретарь Twitter сказал в комментарии CNET, что компания «всегда ищет новые способы помочь людям начать и поучаствовать в разговорах» и что вскоре она расскажет детали.

Напомним, 11 декабря неизвестные хакеры взломали личный аккаунт в Twitter премьер-министра Индии Нарендры Моди и опубликовали твит о биткоине.