Юрист, представляющий интересы, семьи Владимира Вирчиса Александр Протас уверен, что спортсмена заставили принять решение о суициде. В полиции рассматривают идентичную версию.

Об этом пишет Херсон Daily.

Адвокат подчеркнул, что поделился своими наработками по изучению этого дела с правоохранителями.

— Я передал полиции достаточно серьезный пакет с этим доказательствами, — подчеркнул мужчина.

Дочь боксера через свой аккаунт в Facebook просит всех знакомых отца прислать ей любую информацию об отношениях Владимира Вирчиса с экс-главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером, с которым тот конфликтовал незадолго до смерти по поводу долга.

Три дня назад в столичной полиции заявили, что основными версиями в расследовании смерти Владимира Вирчиса остались — суицид по собственному желанию или доведение до оного.

Как сообщалось в конце января, в возрасте 48 лет умер бывший украинский супертяжеловес Владимир Вирчис, ряд СМИ написали о самоубийстве.