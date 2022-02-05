Пекин потратил на организацию Олимпиады значительно больше официальной суммы. Как известно, власти Китая заявляют бюджет Игр составил 3,9 миллиарда долларов, из которых 880 миллионов покроет МОК.

Однако издание Business Insider утверждает — реальные цифры в десять раз больше, передает Корреспондент.

Так, к соревнованиям была открыта сверхскоростная железная дорога. Поезд Fuxing двигается со скоростью 350 километров в год и имеет 5G, он призван доставить некоторых спортсменов из олимпийской деревни на соревнования за 50 минут вместо трех часов. Этот проект обошелся в 9,2 миллиарда долларов.

На сам поселок для олимпийцев из 91 страны ушло еще 3,16 миллиарда долларов. Кроме того, самый большой в Азии конькобежный стадион на 12 тысяч мест обошелся в 175 миллионов и это без учета расходов на «земельные вопросы».

Около 442,9 миллионов стоили площадки для бобслея, скелетона, санного спорта и горных лыж в Яньцине, еще 773,5 миллиона — линия метро в Пекине, построенная специально для зимних Игр.

Напомним, сегодня, 4 февраля, в столице Китая Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» прошла торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр.