В столице Китая Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» проходит торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр.

Церемонию трансляции ведет Eurosport.

На церемонии открытия флаг украинской делегации возглавил несли николаевский фристайлист Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова.

Отметим, Украину в Пекине представляют 45 спортсменов в 12 спортивных дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

В состав украинской делегации также вошли: 26 тренеров, 10 врачей и массажистов, 7 представителей технического персонала.

До 20 февраля более 4 тысяч спортсменов из 95 стран выступят в 15 видах спорта и разыграют 109 комплектов наград.

Отметим, что Александр Абраменко — единственный николаевский спортсмен, который будет участвовать в Олимпиаде-2022 в Пекине.

Напомним, 1 февраля в Николаеве торжественно подняли флаг Украины и Национального олимпийского комитета, а также зажгли Олимпийский огонь накануне старта зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.