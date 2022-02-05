С пятницы, 4 февраля, дня наала работу «горячая линия» Командования Сил территориальной обороны ВС Украины по номеру 0800507028.
Об этом сообщает Армія.Інформ.
По телефону «горячей линии» можно получить ответы на самые распространенные вопросы:
Звонки на номер телефона «горячей линии» осуществляются бесплатно.
Напомним, Верховная Рада внесла изменения в законодательство относительно национального сопротивления и позволила добровольческим формированиям тергромад использовать, кроме охотничьего, еще и табельное стрелковое оружие.
С пятницы, 4 февраля, дня наала работу «горячая линия» Командования Сил территориальной обороны ВС Украины по номеру 0800507028.
Об этом сообщает Армія.Інформ.
По телефону «горячей линии» можно получить ответы на самые распространенные вопросы:
Звонки на номер телефона «горячей линии» осуществляются бесплатно.
Напомним, Верховная Рада внесла изменения в законодательство относительно национального сопротивления и позволила добровольческим формированиям тергромад использовать, кроме охотничьего, еще и табельное стрелковое оружие.