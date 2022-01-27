Верховная Рада внесла изменения в законодательство относительно национального сопротивления и позволила добровольческим формированиям тергромад использовать, кроме охотничьего, еще и табельное стрелковое оружие.

За соответствующее решение проголосовали 278 народных депутатов, передает Укринформ.

— Члены добровольческих формирований территориальных громад имеют право применять во время выполнения задач территориальной обороны личное охотничье оружие, стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы к ним в порядке, который определен Кабинетом Министров Украины, — говорится в тексте поправок.

Как отметили народные депутаты во время обсуждения, среди наиболее существенных изменений, которые в настоящее время внесены в закон, — четко выписанные полномочия Сил специальных операций, которые будут управлять Движением сопротивления, и предоставление добровольцам права использовать стрелковое табельное оружие, а в случае необходимости по приказу Главнокомандующего ВСУ — и другое вооружение.

Этот закон вступает в силу со дня, который следует за днем его опубликования.

Ранее Кабинет Министров обнародовал порядок применения членами добровольческих формирований территориальных громад личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач терробороны.

Кабинет Министров обнародовал порядок применения членами добровольческих формирований территориальных громад личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач терробороны.