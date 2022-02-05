Королева Елизавета II начала празднование 70-летия своего восшествия на британский престол, пригласив в субботу группы местных жителей в свою резиденцию в Сандрингеме на востоке Англии.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению Букингемского дворца, королева в голубом платье разрезала праздничный торт, приготовленный местным жителем, и послушала исполнение песни Congratulations в исполнении концертной группы.

Среди гостей королевы в Сандрингеме была Анджела Вуд, которая, будучи студенткой кулинарии в 1953 году, помогла создать «Coronation Chicken» — блюдо на основе карри и майонеза, изобретенное в честь правления Елизаветы и популярное до сих пор.

Напомним, во время своего визита в Украину премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Софию Киевскую. Украинские историки рассказали ему о том, что королева Елизавета II имеет и украинские корни.