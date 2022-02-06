Компания Apple планирует представить новый бюджетный iPhone и обновленный iPad приблизительно 8 марта.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Презентация станет первым крупным событием Apple с момента дебюта нового MacBook Pro в октябре. Ожидается, что это будет онлайн-презентация.

Вероятно, новый смартфон будет обновленной версией iPhone SE, впервые представленного в 2016 году. В 2020 году вышел iPhone SE второго поколения.

У третьего SE появятся поддержка 5G, улучшенная камера и более быстрый процессор. Но ожидается, что сам дизайн будет похож на текущую версию.

Ранее сообщалось, что компания Apple разрабатывает новую функцию, позволяющую малым предприятиям принимать платежи непосредственно на своих iPhone без дополнительного оборудования.