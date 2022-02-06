Российская армия сконцентрировала на границах 70% войск, которые по мнению Кремля понадобятся для проведения полномасштабного военного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Анонимные источники в руководстве США сообщили, что за последние две недели число тактических батальонных групп на границах Украины выросло с 60 до 84. Еще 14 групп в данный момент выдвигаются к границе.

Власти США считают, что полномасштабное вторжение может произойти 15 февраля. В этот момент, по их мнению, земля достаточно промерзнет для передвижения техники. Такая погода сохранится до конца марта.

В то же время, журналисты Reuters подчеркивают, что их источники в руководстве США не предоставили никаких доказательств их оценки российских сил на границах Украины.

В статье говорится, что Кремль все еще может выбрать другой сценарий вместо полномасштабного вторжения в Украину. В ином случае Киев может быть захвачен за несколько дней.

Также источники во власти США оценили возможные жертвы эскалации. По их данным, Украина потеряет от 5 до 25 тысяч военных, в то время как Россия от 3 до 10 тысяч. Число погибших мирных жителей может составить от 25 до 50 тысяч.

Ранее немецкое издание Bild написало, что план российского вторжения в Украину включает блокаду крупных городов и активизацию размещенных в них агентурных ячеек. В дальнейшем оккупанты намерены создать марионеточное правительство, а украинских активистов отправить в концентрационные лагеря.